Max Tonetto, ai microfoni di di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, ha parlato così del suo ex compagno di squadra di Daniele De Rossi, neo allenatore della Roma. Ecco le sue parole:

“Si è preso una bella patata bollente, ma non poteva dire di no a un’occasione del genere, perché è alla Roma dove voleva arrivare e credo vorrebbe allenare per tutta la carriera. Una delle parti difficili per l’allenatore De Rossi sarà prendere le distanze dai suoi ex compagni di squadra e creare dei ruoli, ha già avuto questa esperienza con Nainggolan a Ferrara. Sta nell’intelligenza anche dei giocatori essere bravi a distinguere quello che non è più un loro compagno, ma è diventato l’allenatore.

Nessuno meglio di Daniele conosce Roma e l’ambiente, i suoi pregi, i suoi difetti e le pressioni quotidiane. È vero che non ha una grande esperienza, ma è anche vero che tanti allenatori sono nati in questo modo. Gli auguro ogni bene. Ora c’è da raddrizzare una stagione che non è nata sotto i migliori auspici, ma che ha ancora tutte le possibilità di essere meglio di quello che è“.