Rafael Toloi ha parlato alla fine del primo tempo del match contro la Roma. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

Partita che si vince sui contrasti?

“Si è una battaglia, loro hanno qualità e forza fisica. Dobbiamo giocare forte e cercare di rubare palla e partire veloci. Possiamo anche giocare bene tatticamente, uscire con palloni veloci come abbiamo fatto gol e tornare in campo con questo spirito per cercare di fare ancora meglio il secondo tempo”.