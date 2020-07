Tocca a Edin l’inquieto, Kalinic vorrebbe restare

Il Corriere Dello Sport (M.Filacchione) – Dagli umori di Dzeko si cerca di capire il suo destino, che in parte è anche quello della Roma. Il broncio dopo il gol a Verona e il nervosismo trapelato negli ultimi tempi sono messaggi variamente interpretabili. L’aria di sacrifici incombenti che grava sulla Roma non è fatta per appagare la sete di vittoria di un campione in età avanzata e per il club un ingaggio da 7.5 milioni annui rappresenta un fardello fuori budget. Ieri Fonseca ha tagliato corto: “Dzeko non è scontento ed è molto motivato“, in attesa di riscontri dal bosniaco che questa sera rientra per la sua 41esima partita stagionale, dopo aver riposato contro la Spal. La società intanto riflette su Kalinic, alla luce delle sue ultime prestazioni da titolare. Lui vorrebbe restare e la Roma prenderebbe in considerazione l’ipotesi del rinnovo del prestito, ma tutto dipende dall’Atletico Madrid, che vuole definirne il destino prima di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Se dalla Spagna arriveranno solo proposte di cessione, i giallorossi guarderanno altrove.