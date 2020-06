È crisi senza pubblico: fino a 100 milioni di mancati incassi in A

La Gazzetta dello Sport (M.Iaria) – Il pallone è tornato a rotolare, ma il Coronavirus ha prodotto e continuerà a produrre un impatto negativo e pesante sul sistema: le partite a porte chiuse. In Serie A le perdite rischiano di arrivare a un centinaio di milioni in questa stagione. Rimane il rebus abbonamenti. Come si regoleranno le società con i tifosi più fedeli? Per ora si stanno muovendo in ordine sparso e non con una linea comune.

Si parla di circa 350mila abbonati in attesa di sapere che cosa succederà. Per le perdite si va da un minimo di 60 milioni ad un massimo di 105. L’impatto maggiore lo avrà la Juventus che perderà tra i 15 e i 25 milioni di euro. Senza pubblico verranno a mancare anche i proventi del museo e dei tour dello stadio.