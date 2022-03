Tifosi pronti: in 1200 volano in Olanda

Il Tempo (E. Zotti) – A volare in Olanda, in vista della gara degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, saranno circa 1200 i tifosi giallorossi. Una trasferta, questa, che ha fatto scattare fin da subito la caccia al biglietto. Come d’altronde tutte quelle disputate sinora in questa competizione europea.

La sfida tra la Roma e la squadra olandese non è segnalata come una trasferta a rischio, ma chi deciderà di recarsi al Gelredome dovrà comunque prestare molta attenzione ai tifosi avversari. Difatti in Olanda nell’ultima stagione si è registrato un aumento dei disordini negli stadi e lo scorso weekend a rendersi protagonisti in negativo sono stati per l’appunto diversi sostenitori del Vitesse.

Il match contro lo Sparta Rotterdam è stato sospeso a causa dell’invasione di campo di un tifoso. Il portiere della squadra ospite ha allontanato il ragazzo ma prima di riprendere il gioco, è stato colpito in testa da un bicchiere di birra. La situazione è degenerata in seguito al lancio di petardi, con un cameraman rimasto momentaneamente stordito. I giocatori dello Sparta si sono rifiutati di terminare la gara e adesso il Vitesse rischia una squalifica del campo che appare quasi scontata. La Roma volerà in Olanda mercoledì, dopo aver svolto la rifinitura a Trigoria.