Tifosi mobilitati: saranno 1.500 anche a Marassi

Corriere dello Sport (R. Maida) – In uno stadio caldo, i tifosi della Roma non faranno mancare il solito supporto: il settore ospiti di Marassi è esaurito. Sono attesi 1.500 romanisti al seguito, oltre a coloro che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita da una delle tribune.

Anche Mourinho lo ha confermato in conferenza stampa: nelle difficoltà, il sostegno popolare è una risorsa preziosa per la squadra che in questa stagione è sempre stata accompagnata con calore, sia in casa sia in trasferta.

Molti si muoveranno in auto, altri in treno, altri ancora i pullman dei club. Nonostante l’orario notturno e l’incubo Covid hanno deciso di partecipare all’evento, sperando che la Roma regali loro una soddisfazione: fino a questo momento in 6 trasferte sono arrivati solo 6 punti, frutto delle vittorie contro Salernitana e Cagliari, che stanno in coda alla classifica.