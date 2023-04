Tifosi Feyenoord: “Creiamo di nuovo il caos in vecchio stile”

Giovedì a Rotterdam è in programma il match tra Feyenoord e Roma. I tifosi giallorossi non potranno essere presenti allo stadio de Kuip e gli olandesi non saranno a Roma il 20 aprile per la sfida di ritorno. Nonostante ciò sui propri canali social la curva della squadra di Rotterdam ha richiamato l’attenzione di tutti:

“Giovedì 13 aprile, in casa contro l’AS Roma, 12° minuto! Porta la tua piscina gonfiabile, il coccodrillo gonfiabile, il fenicottero gonfiabile o altri oggetti gonfiabili, creiamo di nuovo il caos vecchio stile!”.

Gli hooligans hanno specificato che non verranno lanciati verso il campo. Nel 2015 però le cose andarono diversamente, fu lanciata una banana gonfiabile a Gervinho e il match fu sospeso per qualche minuto.