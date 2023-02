Tifosi di nuovo in viaggio: è sold out a Salisburgo

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Trentanove giorni e tre trasferte dopo, ecco di nuovo i tifosi della Roma in trasferta. È passato più di un mese dai fatti dello scorso 8 gennaio, dagli scontri a Badia al Pino con i sostenitori del Napoli che hanno portato al provvedimento del Ministero e al divieto di trasferta di due mesi per le due tifoserie. Una sentenza che riguarda le gare di campionato, quindi le trasferte già scontate a La Spezia, Napoli e Lecce.

Quindi giovedì sera il settore ospiti dello Stadio Salzburg (sold out) si riempirà con duemila romanisti pronti a sostenere la squadra nel playoff d’andata contro il Salisburgo. Le autorità austriache hanno dedicato la centralissima Rudolfskai come punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi al seguito della squadra.

Dalla via che costeggia il fiume Salzach sarà istituito un servizio navetta bus gratuito che porterà i tifosi allo stadio (mezz’ora di viaggio). Dopo la sfida del 28 febbraio a Cremona, i romanisti potranno tornare in trasferta a cominciare dalla gara a Torino contro i granata.