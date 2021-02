Tiago Pinto tenta Musso: il portiere ora è in pole

Corriere dello Sport (R. Maida) – Juan Agustin Musso piace davvero alla Roma. È il portiere che Tiago Pinto ha individuato come possibile erede di Pau Lopez. Ma domenica scorsa, in occasione della partita con l’Udinese, non c’è stato alcun colloquio tra le società. Di più: Pierpaolo Marino non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Roma per Musso. I contatti semmai sono avvenuti tra la Roma e l’entourage del portiere argentino, valutato 20 milioni.

Leggi anche: Col Braga torna Dzeko, New Balance sponsor tecnico

Musso, che proprio nei giorni scorsi ha confermato l’interessamento di Inter e Roma, ha dato logica disponibilità al trasferimento. Non ha espresso preferenze tra i due club, anche se ambirebbe a giocare titolare in una squadra che partecipi alla Champions League. L’Inter può soddisfare il secondo requisito, ma non il primo: l’ipotesi sarebbe acquistarlo come vice di Handanovic per poi ereditarne il ruolo nel 2022. È su questo punto che la Roma può far valere un vantaggio.

Leggi anche: Zaniolo: “Ci rivediamo presto”

La Roma può contare su almeno un paio di giocatori graditi all’Udinese, in particolare all’allenatore Luca Gotti. I giocatori sono Amadou Diawara e Carles Perez. Ovviamente hanno stipendi impegnativi, ma su questo fronte un accordo si potrebbe trovare.

Leggi anche: Club divisi: 7 per i diritti tv subito, ma 8 chiedono anche i fondi

Oltre a Musso, la Roma segue Gollini dell’Atalanta e Silvestri del Verona. Il primo interessa di più ma è più caro, mentre Silvestri – che va in scadenza nel 2022 – potrebbe essere preso a prezzi ragionevoli. Molto dipenderà dal budget di cui disporrà Tiago Pinto l’estate prossima. Vale anche per Musso, naturalmente.