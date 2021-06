Tiago Pinto sonda la pista Akè, il centrale che somiglia a Gullit

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Alzi la mano chi, qualche sera fa, vedendolo in Olanda-Ucraina, non ha pensato “quel ragazzo sembra Gullit”. Si tratta di Nathan Akè, difensore centrale del Manchester City con le treccine che richiamano il campione olandese. Ha attirato l’attenzione di Tiago Pinto che ci sta facendo un pensierino: dai citizens non gioca, è mancino, bravo a impostare ed è discreto anche di testa. Il responsabile del mercato giallorosso probabilmente proverà a strappare un prestito con riscatto alla prossima stagione.