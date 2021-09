Tiago Pinto: “Rinnovo Pellegrini? La voglia delle parti è sempre la stessa. La Roma è stata danneggiata nelle ultime due gare”

Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida di Conference League contro lo Zorya. Queste le sue parole:

Gioca Pellegrini, intesa trovata sul contratto?

Io sul suo rinnovo devo dire quello che ho sempre detto. La voglia delle parti è la stessa. Oggi dobbiamo parlare della partita.

La firma è una formalità?

Scusa se mi ripeto. Non è il momento di parlare del rinnovo. Dobbiamo giocare la partita.

C’è stata una coda nel derby su certe discussioni arbitrali. Qual è la posizione della società?

E’ importante da dire che la Roma non si nasconde sui risultati. Se vinciamo, pareggiamo, o perdiamo la prima cosa che dobbiamo fare è capire dove migliorare. Ma purtroppo in 3 giorni abbiamo avuto criteri totalmente diversi sui temi arbitrali. Ma non vogliamo guerra o confusione: non vogliamo nascondere che siamo rimasti arrabbiati perché in due gare cosi vicine ci sono stati criteri arbitrali diversi e la Roma è stata danneggiata. La Roma lavora con tutti ed è così.

Questa Roma è attrezzata per vincere il campionato?

Credo che dal primo giorno abbiamo detto che siamo una squadra ambiziosa che ha bisogno di tempo. Vogliamo vincere tutte le partite e questo è il nostro focus. Non possiamo parlare di scudetto perché non ne abbiamo mai parlato. Il principale obiettivo è ridurre la distanza tra la Roma e il successo.

Come sta Spinazzola?

Bene. Tu sai che in queste situazioni l’aspetto emozionale è importante. Lui è motivato e a noi ci manca, anche all’allenatore. Siamo tutti ansiosi che lui possa tornare ma sempre con l’attenzione necessaria per non fare danni al suo recupero.

Come sta la squadra dopo la sconfitta nel derby?

Una sconfitta fa sempre danno ma il modo migliore per andare avanti è vincere. Tu hai detto bene, noi dobbiamo vincere questo girone e noi siamo arrivati qui bene e motivati per dare una risposta a domenica. L’allenatore ne ha già parlato, il risultato non è stato quello voluto ma ci sono anche aspetti positivi.

Esordio assoluto per Darboe. Una bocciatura di Villar e Diawara?

Sarebbe un problema se non me l’aspettassi. Io parlo con tutti a Trigoria e sapevo del lavoro che sta facendo con Darboe. In stagione non ha ancora giocato ma è un calciatore su cui l’allenatore conta molto. Anche a me piace molto, ha una prospettiva molto importante e spero oggi vada tutto bene.