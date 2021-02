Tiago Pinto: “La Roma deve affrontare tutte le partite come se fossero una finale. Sono fiducioso che oggi sarà così e faremo bene”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Milan. Queste le sue parole:

PINTO A SKY SPORT

Vincere stasera significherebbe sorpassare la Juventus, andare a -2 dal Milan e battere per la prima volta una big in stagione. E’ l’occasione per il salto di qualità?

La Roma deve affrontare tutte le partite come se fossero una finale, che sia la Roma o il Benevento, la mentalità è questa. Cerchiamo di conquistare sempre i 3 punti, è evidente che analizziamo i risultati dei nostri avversari, ma la nostra attenzione e il nostro focus deve essere sulla nostra squadra. Sono fiducioso che oggi sarà così e faremo bene.

Infortunato Dzeko, c’è una responsabilità in più per Mayoral. Che idea si è fatto su di lui?

Borja sta disputando un’ottima stagione, 11 gol e 6 assist per il momento, ha sempre dato buone risposte quando è stato chiamato in causa e sono sicuro che oggi farà di tutto per fare una bella partita. Edin stava attraversando un buon momento, peccato per il suo infortunio, ma sta lavorando per tornare il prima possibile. Sarà importante per la squadra.