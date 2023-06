Corriere dello Sport (R. Maida) – Qui Trigoria, centro di smistamento prestiti infruttuosi. Uno dei periodi più difficili per i direttori sportivi, uno dei momenti che prima o poi arriva in ogni estate, è quello in cui devono essere ricollocati i calciatori non compresi nei programmi tecnici, i cosiddetti esuberi.

La Roma non è un posto originale, in questo senso, perché in tutti i club di prima fascia il problema è evidente. Ma per una società che sta cercando ovunque plusvalenze e che rischia di dover sacrificare i giovani del vivaio per ripianare i conti la situazione è ancora meno semplice da gestire.

Partiamo dal presupposto che, così come la Roma non ha sfruttato il diritto di acquisto per Wijnaldum, Llorente e Camara, nessuna squadra ha trattenuto i giocatori ospitati in giro per l’Europa negli ultimi mesi. Neppure il Valencia, che pure era moderatamente soddisfatto di Kluivert, o il Celta Vigo, che ha concesso una buona vetrina a Carles Perez.

Tiago Pinto spera di incassare per i due attaccanti una ventina di milioni, con una discreta plusvalenza complessiva. Ma mentre Kluivert ha un’offerta interessante dal Fulham a una dal Bournemouth, una società molto vicina al general manager della Roma, Carles Perez ha un paio di soluzioni spagnole che non producono ricchezza. Del resto la sua posizione contrattuale, con la scadenza nel 2024, non supporta richieste particolarmente ambiziose. Idem per Gonzalo Villar, che non si è svegliato al Getafe. La sua quotazione di mercato è quasi prossima allo zero. In Italia può servire a Cagliari o Genoa.

Ancora meno semplice sarà recuperare denaro dai due acquisti più sbagliati della nuova gestione tecnica: l’attaccante uzbeko Shomurodov torna a Roma dopo un semestre in cui ha segnato solo 1 gol ed è retrocesso con lo Spezia. C’è qualcuno disposto di nuovo a scommettere su di lui, anche in prestito? Il terzino uruguayano Viña, che con la sua nazionale ha appena giocato una partita da difensore centrale, ha vissuto qualche settimana di gloria in Premier League con addirittura 2 reti all’attivo ma poi non è stato riscattato dal Bournemouth. La Roma potrebbe anche tenerlo fino a gennaio, nella prospettiva di utilizzarlo come quinto centrale in attesa del recupero di Kumbulla dall’infortunio, ma gli inglesi sono ancora interessati a tenerlo, magari a 6-7 milioni.