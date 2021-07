Tiago Pinto: “La carriera di Rui Patricio parla da sola. Siamo felici di averlo. Possiamo fare delle belle cose”

Pagine Romaniste – Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione di Rui Patricio. Queste le sue parole:

“E’ un piacere essere qui oggi. Dal mio arrivo non ho mai avuto la possibilità di avere qui i giornalisti. Un piacere e benvenuti. Siamo qui per introdurre Rui Patricio. Non c’è molto da dire, tutti conoscono Rui. Siamo molto felici di portare qui un portiere come lui. La sua carriera parla da sola. Durante tanti anni sono stato arrabbiato con lui perchè giocava bene con lo Sporting (ride, ndr). Mi aspetto che possiamo fare belle cose. Le domande sono per lui, vi ringrazio ancora“.