Tiago Pinto diserta la premiazione: “Il rispetto che nutro per i tifosi della Roma non mi consente di partecipare”

Questa sera presso il Circolo Antico Tiro a Volo si è svolta la settima edizione del premio “Giuseppe Colalucci”, dove doveva essere premiato anche Tiago Pinto. Il g.m. della Roma però non ha partecipato:

“Ringrazio gli organizzatori del premio Colalucci per aver pensato di conferirmi questo riconoscimento cosi prestigioso. Mi ha fatto piacere leggere tra le motivazioni che – in un periodo di grande difficoltà per il calcio a livello mondiale – abbiamo gettato con la proprietà le basi per un futuro migliore e stabile per il Club. Tuttavia, come comprenderete, il rispetto che nutro nei confronti dei tifosi della Roma e della Roma stessa non mi consente di ritirare questo premio all’indomani di una serata così dolorosa per tutti noi”.