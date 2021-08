Tiago Pinto deve sfoltire la rosa giallorossa

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Via alle cessioni. Dopo l’arrivo di Abraham, Tiago Pinto adesso è al lavoro per sfoltire la rosa e cedere quei diciannove giocatori che si stanno allenando individualmente a Trigoria.

Tanti giovani rientrati dai prestiti o che sono ormai dei fuori quota nella Primavera, ma anche tanti giocatori esperti e che non sono considerati utili alla causa giallorossa. Fazio, Pastore e Santon non hanno offerte, Nzonzi parla con l’Al Rayyan, Coric invece sta prendendo in considerazione l’offerta del Zurigo. Sono tutti giocatori con stipendi alti. Senza di loro Mourinho avrebbe in squadra anche quel rinforzo chiesto a centrocampo e qualche ritocco per completare definitivamente la squadra.

Come il difensore entrale che al momento non è una priorità ma soltanto un’occasione da sfruttare negli ultimi giorni di mercato. Stesso discorso per il terzino che servirebbe a rinforzare la corsia di destra. Reynolds non garantisce la giusta esperienza per essere il vice-Karsdorp: potrebbe andare in prestito se si aprisse un’opportunità in uscita e in entrate.

Un po’ come per il centrocampista. Torreira è un profilo che piace alla dirigenza giallorossa e a Mourinho, sarebbe un’opportunità last minute qualora dovesse arrivare la cessione di Diawara che al momento sta continuando ad avere dubbi sul Wolverhampton.

Roma interessata anche a Denis Zakaria. Il regista del Borussia Moenhengladbach si è fatto notare per un “like”, che qualcuno ha interpretato come un segnale di mercato. Una pagina Instagram ieri ha pubblicato la foto dell’annuncio di Abraham e lo svizzero ha messo “mi piace”, rimosso poco dopo.