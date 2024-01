Tiago Pinto, gm della Roma, ha parlato a pochi minuti dal fischio del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

“L’Atalanta è una squadra molto bene allenata. Un grande competitor per la zona Champions, non dobbiamo pensare assolutamente a mercoledì o a domenica. Sarà una partita difficile che oggi vogliamo vincere”.

Come sta vivendo queste ultime settimane in giallorosso? Quali novità in arrivo?

Se volevamo avere un giocatore veloce dovevamo farlo nonostante i paletti delle liste e quelli economici. Ora il mercato dirà quello che accadrà. Con tanta creatività siamo sempre riusciti a fare quello che è meglio per la squadra. Mancano ancora tanti giorni, vi ho abituati a trattative sempre veloci ma manca ancora diverso tempo.

Questo addio in anticipo, non ha aspettato la fine del mercato. Come mai questa scelta?

Per le grandi decisioni abbiamo sempre fatto così. Come per l’annuncio di Mourinho. Pure se in Italia non si è abituati così si lavora. È una decisione presa da diverso tempo ma non cambia nulla. Stiamo comunque lavorando al 100%

La clausola di Dybala è ancora attiva, possono stare tranquilli i romanisti?

La clausola è quasi un divertimento. Lui continua qua gioca e segna, penso che non sarà un problema. Esiste, ma lui gioca qua. Certo mai dire mai, ma possiamo stare più che tranquilli.