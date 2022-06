Tiago Pinto a caccia del tesoretto da 50-60 milioni. Grana Kluivert

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un’estate di fuoco per Tiago Pinto, alle prese con gli acquisti per rinforzare la rosa da consegnare a Mourinho, ma anche con le tante cessioni di giocatori fuori dal progetto. Le uscite sono di primaria necessità per il general manager che è in constante contatto con agenti e club. Cessioni che porteranno al famoso tesoretto da 50-60 milioni (più il 30% della rivendita di Frattesi) da reinvestire nel mercato in entrata.

La cessione più spinosa resta Kluivert. Il Nizza non si è qualificato alla prossima Champions, una delle due condizioni che avrebbero fatto scattare l’obbligo di riscatto, e adesso il club francese chiede un sostanzioso sconto sui 14,5 milioni pattuiti. Sconto non preso in considerazione dalla Roma vista la buona stagione dell’olandese.