L’Inter dovrà con ogni probabilità fare a meno di Marcus Thuram per la delicata trasferta contro la Roma. L’attaccante francese, alle prese con un infortunio al bicipite femorale sinistro, prosegue nel percorso di recupero ma i continui controlli effettuati negli ultimi giorni hanno spinto lo staff medico a scegliere la via della prudenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il decorso procede secondo i piani, ma le speranze di vederlo in campo già sabato prossimo si sono ormai affievolite quasi del tutto.

Thuram resterà dunque a riposo per evitare ricadute e punterà con decisione al ritorno nella sfida del 25 ottobre contro il Napoli. Anche in quel caso, tuttavia, il suo impiego dipenderà dalle sensazioni dei giorni precedenti. L’Inter, nel frattempo, può contare sulla solidità del gruppo e sulla freschezza dei giovani Pio e Bonny, che hanno già dato risposte incoraggianti. Lautaro Martínez, rientrato dagli impegni con la nazionale argentina, sarà regolarmente a disposizione e pronto a guidare l’attacco nerazzurro.