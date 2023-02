Thierry Henry: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho”

Il Inghilterra non dimenticano lo Special One che ancora oggi, a distanza di anni, continua ad essere elogiato da stelle del calcio. L’ultimo campione che ha parlato di Mourinho è il francese Thierry Henry. Al termine di una partita di Champions, gli è stato chiesto quale allenatore gli sarebbe piaciuto avere durante la carriera, le parole dell’ex collaboratore della nazionale belga sono state chiare: “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho. Avrei voluto che a volte mi scuotesse, perché lui era così”. Ha seguito subito la replica dell’ex capitano del Liverpool, Jamie Carragher: “Ma è considerato un allenatore negativo e difensivo”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex attaccante dell’Arsenal: “No, no, non aveva paura di cambiare un giocatore all’intervallo e di svegliarlo. E io a volte ne avevo bisogno”.