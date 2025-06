Theo Hernandez comincia a prendere seriamente in considerazione l’idea di trasferirsi all’Al-Hilal. Nelle ultime ore, il laterale francese ha mostrato segnali di apertura, dando il via libera all’avvio di una trattativa che potrebbe entrare nel vivo a breve. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa totale, ma il primo passo per la chiusura è arrivato: il sì di massima del giocatore.

Stando a quanto importa Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il club saudita, da tempo interessato al terzino del Milan, è deciso a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con un elemento di esperienza e qualità sulla fascia sinistra. In caso di fumata nera, l’Al-Hilal era pronto a virare su Angelino, terzino spagnolo di proprietà della Roma, ma ora questa pista sembra raffreddarsi.

Se inizialmente Theo aveva chiuso la porta a un trasferimento in Arabia, oggi lo scenario appare diverso. L’apertura registrata rappresenta un cambio di rotta importante, che potrebbe spingere l’operazione verso una svolta decisiva nei prossimi giorni.