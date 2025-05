Il Tempo – Torna a Rimini “The Coach Experience”. Da giovedì 5 giugno a sabato, nei padiglioni della Fiera, si svolgerà la VI edizione della kermesse annuale organizzata dall’Associazione Italiana Allenatori. Tanti i “professori” in cattedra per i giovani allenatori: si parte con un contributo di Claudio Ranieri, a seguire in aula il designatore arbitrale Gianluca Rocchi poi sarà la volta di Roberto Mancini.