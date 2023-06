In occasione di “The Beautiful Game”, tantissime leggende del presente e del passato si riuniranno per un unico scopo: la beneficenza. Tra i protagonisti anche la stella giallorossa Paulo Dybala, che scenderà in campo ad Orlando per la partita a scopo benefico. L’evento è organizzato da Ronaldinho e Roberto Carlos, i due saranno infatti i capitani delle squadre. Tra gli altri campioni ci saranno anche Vinicius Jr, Joao Fèlix, Dida ed Emerson.