Enrico Testa, giornalista de La Stampa autore dell’articolo che nelle ultime ore aveva dato per fatto l’arrivo di Klopp come successore di Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica esclusiva di Tele Radio Stereo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Come arrivo a questo articolo non ve lo posso dire. Da stanotte sono subissato da messaggi, insulti, minacce e complimenti. Facendo questo lavoro da quando ho 16 anni, ho degli amici e delle cose le so. Non sono matto, se scrivo una notizia così sono abbastanza sicuro, anzi, senza abbastanza. L’agente di Klopp l’ha smentita? Io mi prendo le mie responsabilità”.

“I nomi fatti sul mercato? Sono ottimi giocatori di prospettiva. Io ripeto, non posso dire quanto prendo per questo articolo, ci pago giusto le sigarette. Voglio che sia riconosciuta la buona fede, non è che certe cose me le invento… Lo scetticismo lo capisco, e va benissimo. Io fra l’altro simpatizzo per la Roma, per cui non farei mai un danno alla Roma“.

“Com’è nata la storia con Klopp? Non so i dettagli precisi, ma è un’idea che la Roma ha da tempo. Il video dei Friedkin? Confesso che quando ho scritto l’articolo, di quel video non sapevo niente. Se sia stato firmato un contratto non lo so, ma quell’articolo lo avevo scritto due giorni fa ma è stato pubblicato solo ieri sera”.