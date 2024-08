Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo la fine del ritiro in terra inglese con il pareggio con l’Everton, la Roma è tornata subito ad allenarsi ieri a Trigoria. Dov’ è andata in scena un test in famiglia contro l’Ostiamare, squadra di Serie D. All’amichevole hanno partecipato tutti i calciatori che al Goodison Park hanno giocato di meno, concedendo loro di accumulare minuti sulle gambe in vista dell’esordio in campionato con il Cagliari.

Il terzo portiere Marin ha difeso i pali giallorossi, mentre Ryan si è occupato di proteggere la porta dell’Ostiamare, che nel pomeriggio ha ringraziato la Roma su Instagram: «Grazie per la mattinata indimenticabile». Per tutti gli altri calciatori che sono scesi in campo contro l’Everton è andata in scena una seduta di scarico. Oggi i giocatori beneficeranno di un giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata a martedì.