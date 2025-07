Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Segnate la data: il 16 agosto la Roma giocherà un’amichevole allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, con ogni probabilità contro il Neom, club saudita nato nel 2023 per promuovere l’omonima città futuristica voluta dal principe bin Salman.

Finanziato dal fondo PIF, il Neom è salito in tre anni dalla terza divisione alla Saudi Pro League e ha già investito 60 milioni sul mercato, tesserando anche Lacazette e l’ex tecnico del PSG Galtier. Ad agosto sarà in ritiro in Spagna, poi volerà in Italia per sfidare la Roma. Possibile anche l’avvio di una sinergia commerciale con i sauditi.