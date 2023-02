Terremoto Turchia, estratto il corpo di Atsu dalle macerie. L’annuncio dell’agente

Lutto nel mondo del calcio. Dal 6 febbraio scorso, dalla terribile scossa di terremoto che ha messo in ginocchio Siria e Turchia, non si avevano notizie di Christian Atsu. Attaccante ghanese, 31 anni, ex Chelsea, Porto e Newcastle, ora tesserato con l’Hatayspor. Questa mattina il suo corpo è stato estratto esanime dalle macerie del suo palazzo, ne da il triste annuncio l’agente, Murat Uzun Mehmet: “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono“.

Solo qualche giorno fa, la maglie aveva lanciato un appello per velocizzare le operazioni di soccorso e salvataggio di possibili sopravvissuti: “Sanno dov’è l’edificio e stanno facendo del loro meglio per salvare tutti. Sanno che ci sono persone ancora intrappolate sotto le macerie, ma il problema è che non hanno l’attrezzatura necessaria per tirarle fuori. Quindi Christian è ancora disperso e non sappiamo dove sia. Il club stava confermando che era stato trovato ed era vivo e portato in ospedale, e 11 ore dopo i miei figli hanno dovuto sentire dalla radio che ancora non sapevano dove fosse. So che il suo agente è lì e sta facendo del suo meglio per trovarlo. Ovviamente mi porterà le notizie di cui mi posso fidare, se lo vede o gli parla. Tutto è abbastanza confuso. Chiedo al club Hatayspor, alle autorità turc he e al governo britannico di inviare attrezzature per estrarre le persone dalle macerie, come il mio partner e padre dei miei figli. Prego ancora e credo che sia vivo. Hanno bisogno dell’attrezzatura per tirarli fuori, non possono andare così in profondità senza l’attrezzatura. E il tempo sta per scadere“.