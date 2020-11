Termini, la Roma in partenza per Napoli – VIDEO

La Roma è in partenza per Napoli. I giallorossi sono arrivati in pullman alla stazione Termini e raggiungeranno la Campania in treno. La squadra di Fonseca è partita alle ore 10.45 ed è stata supportata – come riporta Jacopo Aliprandi – da circa cinquanta tifosi che hanno intonato alcuni cori. Oltre alla rosa e allo staff tecnico era presente anche Guido Fienga.

🔴La Roma in partenza per Napoli! Presenti a Termini una cinquantina di tifosi che hanno caricato la squadra. #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/KZKEDLOKIl — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 29, 2020