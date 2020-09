Terminata la prima assemblea degli azionisti dei Friedkin – VIDEO

E’ terminata la prima assemblea degli azionisti targata Friedkin. E’ andata in scena negli uffici di Viale Tolstoj con Dan e Ryan che hanno presenziato la conference call. Non erano soli: c’erano anche il Ceo Guido Fienga, Marc Watts e Benedetta Navarra (volto nuovo del consiglio d’amministrazione). E’ atteso un comunicato in serata. Ecco il video al termine della riunione caricato da Filippo Biafora de “Il Tempo”:

Si è appena conclusa la prima assemblea degli azionisti dell'era #Friedkin. Negli uffici della #ASRoma all'Eur erano presenti i nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, Guido Fienga, Marc Watts e Benedetta Navarra@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/hVPuTw9sgo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 29, 2020