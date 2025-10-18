Il Messaggero (D. Aloisi) – Sfida al vertice all’Olimpico sold out: la Roma capolista ospita l’Inter per la 75ª volta da quando i Friedkin sono al comando. Gasperini ha quasi tutta la rosa, unico assente Angeliño per bronchite; sulla sinistra pronto Rensch, mentre Tsimikas, reduce da 180 minuti con la Grecia, avrà il compito di contenere Dumfries. Prima convocazione per Bailey dopo quasi due mesi, ma solo per la panchina.

Sulla trequarti agiranno Pellegrini e Soulé, protagonista con 2 gol e 2 assist nelle ultime tre di Serie A. Davanti Dovbyk resta favorito, ma Gasperini valuta anche Dybala falso nove per sorprendere la difesa nerazzurra.

Difesa con Celik, Mancini e Ndicka davanti a Svilar; in mezzo Cristante e Koné, quest’ultimo obiettivo estivo dell’Inter. A destra torna Wesley, pienamente recuperato. La Roma cerca la prima vittoria casalinga contro i nerazzurri dal 2016 e Gasperini la prima da allenatore dal 2018.