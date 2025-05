Si accende il dibattito attorno al progetto dello stadio di Pietralata, con il Coordinamento di Alleanza Verdi e Sinistra che lancia un’accusa dura nei confronti dell’amministrazione comunale capitolina. Al centro della polemica, la gestione del recente tavolo di confronto con i comitati cittadini, convocato con l’obiettivo dichiarato di avviare un dialogo sul futuro dell’area, ma che secondo i rappresentanti dell’AVS si sarebbe rivelato un escamotage per consentire l’accesso all’area da parte della ditta incaricata dall’A.S. Roma per i sondaggi archeologici preliminari alla costruzione dello stadio.

A esprimere la propria “forte preoccupazione” sono Mauro Coldagelli, segretario di Sinistra Italiana Roma, insieme a Marta Bevilacqua e Valerio Zaratti, co-portavoce di Europa Verde Roma e Provincia, che in una nota congiunta parlano di “un comportamento lesivo della fiducia tra istituzioni e cittadinanza” e denunciano una “frattura nel rapporto democratico tra amministrazione e territorio”.

“Come Coordinamento di Alleanza Verdi e Sinistra, esprimiamo forte preoccupazione per quanto avvenuto in merito alla gestione del tavolo di confronto sul progetto dello stadio di Pietralata. Riteniamo gravissimo che l’amministrazione comunale abbia convocato un incontro con i comitati cittadini, con l’obiettivo dichiarato di avviare un dialogo sul futuro dell’area, e che tale convocazione sia stata invece utilizzata come pretesto per l’accesso all’area stessa da parte della ditta incaricata dall’A.S. Roma per lo svolgimento dei sondaggi archeologici”.

Secondo quanto riportato, l’incontro sarebbe stato vissuto da alcuni cittadini e comitati come un momento di ascolto e partecipazione, salvo poi ritrovarsi di fronte a quello che è stato percepito come un blitz per avviare le indagini archeologiche, in assenza di un confronto realmente condiviso.

La denuncia si inserisce in un contesto già teso, aggravato – secondo AVS – da “metodi violenti” impiegati dalle forze dell’ordine nei confronti di cittadini che stavano manifestando in difesa dell’area pubblica. Una dinamica che, secondo gli esponenti di Verdi e Sinistra, non può essere ignorata e che solleva interrogativi sul metodo e sulla direzione politica della giunta Gualtieri in merito a un progetto urbanistico di grande impatto.

“Ribadiamo con fermezza – si legge nella conclusione della nota – la necessità di un confronto trasparente, aperto e partecipato, in cui le istituzioni siano al servizio della comunità e non in contrapposizione ad essa”. L’appello è rivolto direttamente al sindaco Roberto Gualtieri, invitato a “ristabilire un clima di fiducia e rispetto reciproco”, ascoltando le istanze della società civile e rinunciando a ogni forma di accelerazione o sotterfugio.