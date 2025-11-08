Un episodio di tensione ha turbato la trasferta scozzese dei tifosi della Roma, al termine dell’incontro di Europa League con i Rangers. Nonostante l’atmosfera complessivamente tranquilla del match, la serata si è chiusa con momenti di nervosismo nel cuore di Glasgow.

Come riportato da Il Messaggero, circa 1.500 sostenitori romanisti presenti allo stadio sono stati scortati dalla polizia verso il centro città dopo la partita. Durante il tragitto, un piccolo gruppo di tifosi si sarebbe staccato dal corteo nei pressi della stazione centrale, dove intorno alla mezzanotte si è verificato un contatto con alcuni ultras scozzesi all’altezza dell’Oswald’s Bar, noto punto di ritrovo dei supporter dei Rangers. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma due tifosi giallorossi sono stati fermati e trattenuti per circa 24 ore prima di essere rilasciati.

Entrambi rientreranno oggi a Roma e, secondo quanto trapela, non sono previste sanzioni UEFA in vista della prossima trasferta europea del club, ancora a Glasgow, l’11 dicembre contro il Celtic. Nessun altro incidente è stato segnalato, mentre resta da seguire la posizione dei tredici tifosi romanisti coinvolti nei disordini di Nizza, che compariranno in tribunale il 26 novembre.