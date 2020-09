Tenere Dzeko: la tentazione della Roma che ha bloccato l’affare Milik

Repubblica.it (M.Pinci) – L’orientamento della Roma in questo momento è chiaro: la soluzione migliore da un punto di vista tecnico ed economico è trattenere Edin Dzeko. Fino alla fine del mercato, però, può ancora cambiare tutto anche perchè a Milik nessuno ha comunicato qualcosa di definitivo. Rispetto a giovedì è cambiato tutto quando a Trigoria era tutto fatto. Dopo quel venerdì in cui Milik ha svolto le visite mediche in una clinica svizzera, sembrava mancasse soltanto il comunicato ufficiale. Dzeko era pronto a partire per Torino, ma è stato richiamato. Non l’ha presa bene ed ha saltato anche la riunione tecnica. Fonseca, vedendolo “turbato” ha deciso di non schierarlo lasciando sorpresi anche i dirigenti. In quel frangente la Roma aveva fatto la propria mossa quando il CEO Fienga ha chiesto all’ad del Napoli, Chiavelli, di riviedere la formula del trasferimento. A quel punto il banco è saltato. De Laurentiis ora rischia di perderlo a zero e questo lascia qualche spiraglio per prenderlo a condizioni diverse, molto favorevoli.