Il Tempo (G. Tur) – Risolto il mistero Ten Hag: l’ex tecnico del Manchester United era domenica all’Olimpico non per un incontro con la Roma, ma come ospite di Rensch, suo ex giocatore ai tempi dell’Ajax. Il giorno dopo ha fatto visita a Trigoria, dove ha salutato il connazionale e assistito all’allenamento diretto da Ranieri.

Nessun contatto con il club, smentite sia dall’entourage dell’olandese che da ambienti giallorossi. Oggi giornata di riposo, domani la squadra tornerà ad allenarsi in vista del derby con la Lazio, decisivo nella corsa Champions.