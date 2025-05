A pochi giorni dal delicato match contro l’Atalanta, in programma lunedì sera alle 20:45 e valido per la 36ª giornata di Serie A, arriva una tegola per Claudio Ranieri: Lorenzo Pellegrini ha dovuto interrompere l’allenamento odierno per un problema muscolare.

Il capitano della Roma sarà sottoposto ad accertamenti strumentali nella giornata di domani per valutare l’entità dell’infortunio e capire se potrà essere a disposizione per la sfida di Bergamo.