Tchouameni su Kone: “È un top player. È facile giocare con lui”

Manu Koné continua a farsi notare, e sempre in positivo. Il centrocampista della Roma cattura sempre più l’attenzione, non solo in Italia ma anche in Francia, dove il suo talento sta conquistando tifosi e critica.

A riconoscerne il valore è stato un volto noto e fidato: Tchouameni. Intervistato da L’Équipe, il centrocampista del Real Madrid non ha esitato a elogiare il compagno di nazionale:

“È un grande amico per me, ed è un top player. Mi trovo bene a giocare con lui. Rende tutto più facile.”

Parole dirette e pesanti da uno dei migliori centrocampisti d’Europa, che confermano quanto Koné stia diventando una certezza anche fuori dai confini italiani.