Corriere dello Sport – Ancora Taylor, ancora bufera. Stavolta è il Nottingham Forest a lamentarsi attraverso i propri profili social dell’arbitraggio della partita contro il Luton, che ha riaperto la corsa alla salvezza: “Tre decisioni pessime, tre rigori non comminati, che semplicemente non possiamo accettare. Avevamo avvisato prima della partita il Professional Game Match Officials Limited che il Var era tifoso del Luton, ma non hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte. Il club ora valuterà le sue opzioni”.

Taylor, che sta vivendo una stagione disastrosa, è ancora nella testa di Mourinho e di tutti i tifosi italiani per la direzione della finale di Budapest contro il Siviglia, vinta dagli spagnoli ai calci di rigore dopo diversi episodi che avevano svantaggiato la Roma.