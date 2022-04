Tavecchio: “Sul piano tecnico Totti è indiscutibile, sull’aspetto gestionale è un altro discorso…”

Carlo Tavecchio, ex numero 1 della Figc, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine. Tra gli argomenti anche un commento su Francesco Totti. Queste le sue parole:

Nel calcio di oggi il concetto di “bandiera” sembra molto labile. L’ultimo vero campione italiano, peraltro prodotto dai vivai, è stato Francesco Totti, che però non ha avuto né una partita d’addio in Nazionale né un ruolo a livello federale. Potendo tornare indietro, ritiene che l’ex capitano della Roma meritasse ancora maggiore considerazione sul piano puramente calcistico?

Sul piano tecnico credo che Totti sia uno dei mostri sacri del dopoguerra in Italia, non si può discutere Totti. Sotto l’aspetto operativo, sotto l’aspetto gestionale, sotto l’aspetto di immagine è invece tutto un altro discorso. Nella Nazionale e nel club Italia ci sono equilibri, ci sono cose per cui se uno non entra in sintonia è difficile che recuperi.