In vista della sfida tra Fiorentina e Roma, in programma domani al Franchi, non potevano mancare le emozioni legate ai protagonisti in campo. Tra questi c’è sicuramente Edoardo Bove, giovane centrocampista giallorosso che ha trascorso un periodo importante a Firenze e che ora si prepara a vivere una partita particolare sotto il profilo emotivo.

Come riportato da Radio FirenzeViola, a parlare è stato il suo agente Diego Tavano, che ha sottolineato quanto questa gara abbia un valore speciale per il classe 2002: “Sono le due squadre che più hanno dato nella carriera di Edo, quindi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emozionale. È legatissimo a tutte e due le piazze, per un motivo e per un altro. In effetti è un po’ la sua partita”.

Tavano ha poi aggiunto parole di stima anche verso l’ambiente viola, ricordando i mesi trascorsi dal suo assistito a Firenze: “Mi sono innamorato dell’ambiente, così come si è innamorato Edoardo, della città, dei tifosi. È veramente un pubblico che merita tanto”. Domani, dunque, per Bove non sarà solo una partita di Serie A, ma un incrocio che unisce il passato e il presente della sua giovane carriera.