L’agente di Edoardo Bove Diego Tavano ha parlato del centrocampista giallorosso a tuttomercatoweb.com. Le sue parole:

Su Bove?

“Approfitto di questo spazio per ringraziare nuovamente i tifosi della Fiorentina che sono stati magnifici e gli hanno dato tutto l’affetto del mondo, sono stati decisivi in un periodo difficile. Lo hanno trattato come un figlio. Edoardo si è sentito amato. E ringrazio anche i tifosi della Roma perché il tributo in occasione della partita contro la Fiorentina è stato commovente e rimarrà sempre impresa nella sua mente. Edoardo ha sempre dato tutto se stesso sudando la maglia e non risparmiandosi. Del futuro parleremo a tempo debito”.