Tattica e mentalità: il doppio lavoro di DDR

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Daniele De Rossi sta vivendo, forse, la settimana più delicata da quando è tornato a Trigoria. Quella del Derby, sul piano emozionale, soprattutto per DDR, è sempre stata una marcia d’avvicinamento particolarmente stressante. Oggi però ricopre un ruolo diverso e in questo senso non ha lasciato nulla al caso.

Ha lavorato su ogni singolo aspetto, in particolar modo su quelli mentali e motivazionali, con riferimento alle ultime quattro stracittadine perse.

“Dovete sentire la pressione, ma nella maniera giusta. Dovete rispettare questa partita, non temerla”.

De Rossi sta lavorando molto sulla testa, aiutato dai senatori ma anche sull’aspetto tattico. Ha scelto allenamenti meno improntati all’aspetto atletico e più focalizzati su schemi e situazioni che potrebbero accadere in partita.