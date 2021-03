Tarozzi: “Oggi finalmente abbiamo raggiunto una condizione fisica e un’attenzione importanti. Giochiamo a visto aperto anche contro grandi squadre”

Andrea Tarozzi, vice-allenatore del Parma, è stato intervistato durante il post partita di Parma-Roma 2-0. Queste le sue parole:

TAROZZI A DAZN

Tra infortuni e squalifiche oggi abbiamo visto un Parma di cuore e di qualità…

Sì. Ho appena visto le immagini del nostro presidente e il mister era da tanto che ci teneva a fare una vittoria per lui. Mi ricollego alle immagini per dedicare da parte di tutti noi questa vittoria al presidente, che ci teneva tantissimo. Siamo molto felici che sia arrivata. Era una partita difficile, siamo in un momento di grande crescita però non venivano i risultati, mancano dei punti nel nostro percorso. Oggi finalmente abbiamo raggiunto una condizione fisica e un’attenzione importanti. Adesso dobbiamo essere bravi a proseguire e non fermarci, continuare ad avere questa determinazione e giocare a viso aperto anche contro squadre come la Roma.

Questa può essere la svolta? Oggi la differenza tra le due squadre era lampante…

Sicuramente. Aspettavamo una partita del genere e una scintilla importante. Ce lo aspettavamo perché vediamo come si allena la squadra e la crescita che ha avuto, nelle ultime partite a parte un po’ di braccino corto nel finale abbiamo sempre fatto ottime prestazioni e oggi lo abbiamo dimostrato. Si è visto uno spirito che era un po’ che non si vedeva, che è quello che il mister ha portato qui a Parma. Uno spirito che non si ferma davanti a nessuno, neanche davanti a una squadra forte come la Roma. Questa partita deve darci motivazione e speranza per proseguire il campionato e cercare di arrivare alla salvezza.

C’è una crescita anche dei valori tecnici. Oggi è arrivata una prestazione molto solida sul piano difensivo…

Crediamo tantissimo in questa squadra, il mister è tornato anche per questo, l’ha detto tante volte. Vede un grande potenziale in questa squadra e il tempo fino ad adesso è stato poco, per far crescere una squadra ci vuole tempo. Ora siamo a buon punto, ci crediamo e stiamo usufruendo e ci credono anche i tifosi e l’ambiente. Oggi prima della partita i tifosi ci hanno fatto trovare un video molto importante, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Quando fai cammini del genere tutte le componenti sono importanti, oggi i tifosi hanno dimostrato il loro attaccamento e ci è servito tantissimo. Ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Non potendoli avere in curva ci hanno fatto questo video per sentirli vicini.

Ha già parlato con D’Aversa?

Poco. Essendo squalificato non sono riuscito a vederlo ma era contento proprio per i motivi che ho detto prima. Per la grande gioia al presidente e perché anche i ragazzi avevano bisogno della vittoria. Stanno facendo tanti sacrifici e si stanno impegnando moltissimo, era molto contento per tutte queste cose.