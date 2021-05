Tare: “Questa è una partita che non si gioca, deve essere vinta”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lazio. Queste le sue parole:

TARE A DAZN

Quanto se lo immagina simile al derby di andata?

Difficile preparare una partita in un giorno in maniera diversa. Magari ci aspetteranno dietro sapendo delle nostre qualità. Noi lo abbiamo preparato nel modo giusto, ma oggi farà la differenza chi ha più fame e voglia di vincere. Questa è una partita che non si gioca, deve essere vinta.

Quanto cambia gli orizzonti il quarto posto?

Non è facile essere sempre nei top 6. Per noi sarebbe fondamentale per una questione di crescita e poi far parte dell’Europa vuol dire tanto.

Inzaghi ha creato un gruppo forte, il suo futuro può essere legato a dei giocatori?

Non penso che il suo futuro sia legato alla sua permanenza. A fine stagione ci siederemo al tavolo col presidente, lui sa cosa ci siamo detti e a che punto siamo. Le cose al tempo dovuto saranno molto chiare.

Sembra ottimista…

Sì, l’ho sempre detto. Non è una novità.