Tardelli su Mourinho: “Diamoci una calmata. Dovremmo essere educatori, mostrare rispetto”

Marco Tardelli, ex allenatore e Campione del Mondo, ha parlato della questione Mourinho-Serra dell’ultima gara con la Cremonese. Queste le parole alle colonne de La Stampa: “Non voglio entrare nella dinamica che Serra è di Torino e noi avremo la Juve, le sue parole dopo la Cremonese. Caro José, insinuando il dubbio lo hai già fatto. Un bel sano dialogo sarebbe magnifico, ma non è possibile se si pensa che gli arbitri siano sempre in malafede. Indisponenti spesso, talvolta arroganti, ma anche noi non ci facciamo mancare nulla. Tu dici che era lui da espellere perché è un bugiardo e addirittura se riesci vuoi andare per vie legali. Dovremmo essere educatori, che aiutano i ragazzi a crescere con i valori dello sport ed il rispetto. Sperando che la Procura Federale possa fare chiarezza, diamoci tutti una calmata in un momento del nostro calcio non proprio edificante“.