Tanti innesti ma un finale di mercato amaro

Il Tempo(L. Pes) – Nove innesti durante questa sessione di mercato, però senza lo squillo finale. Massara ha cercato di portare un esterno a sinistra di piede destro tanto richiesto da Gasperini; dopo le trattative non andate a buon fine di Sancho e George, si è deciso di non investire in quel ruolo. Questa decisione ha sorpreso tutti ed ha portato il DS giallorosso a tenere Baldanzi.

Anche lo scambio Dovbyk-Gimenez non si è concluso. I giallorossi non volevano fare un semplice scambio di prestiti ma hanno cercato di inserire un diritto di riscatto. Ciò che risalta all’occhio è il finale poco entusiasmante, ma potrebbero aver rallentato il mercato le mancate cessioni. Dopo le cessioni iniziali di Shomurodov, Paredes e Abraham, sono avvenute poche operazioni in uscita. Lamentele a parte, Gasperini è pronto a lavorare in campo e a portare risultati dopo un ottimo inizio di campionato.