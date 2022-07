Tanta voglia di Roma: Olimpico verso il sold out

La Repubblica (M. Juric) – Una voglia di Roma che non accenna a fermarsi. I tifosi giallorossi dopo il Colosseo Quadrato puntano dritti allo Stadio Olimpico, contando i giorni che mancano alla prima gara ufficiale. Meno nove a Roma-Shakhtar con una prevendita che viaggia a gonfie vele. Fino a ieri erano stati staccati oltre 48.000 biglietti, con Curva e Distinti Nord ancora disponibili e solo poche centinaia di biglietti in Monte Mario.

Si viaggia spediti verso il sold out, dato incredibile per un’amichevole di mezza estate. Ancora meglio sta andando la vendita delle prime due giornate di campionato allo Stadio Olimpico contro Cremonese e Monza. Quasi 55.000 presenze per entrambe le gare, tra abbonamenti e biglietti, con molti tifosi giallorossi che cercheranno fino all’ultimo di incastrare vacanze e viaggi pur di presenziare alla “seconda Roma” di José Mourinho.

L’esordio in Campionato però sarà con la Salernitana, che aprirà la vendita del settore ospiti dello Stadio Arechi già all’inizio della prossima settimana. 2000 posti disponibili e non ci sono dubbi che verranno polverizzati in poche ore. E manca ancora un mese alla fine del calciomercato. Se c’è un modo per descrivere l’amore, forse questo è uno di quelli.