Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Paulo Dybala è il NOS della Roma: entra e cambia le partite, come con il Pisa, regalando qualità e nuova energia. Gasperini lo ha schierato a sinistra per non togliere spazio a Soulé: “Può giocare ovunque, un grande come lui non ha bisogno della sua zona di comfort”.

A Pisa la Joya ha toccato quota 350 presenze in Serie A, piazzandosi al 18° posto tra gli stranieri più presenti. Uomo simbolo della Roma e testimonial della Serie A, è anche il giocatore più richiesto e la maglia giallorossa più venduta. Dopo la sosta punta alla prima da titolare contro il Torino, per arrivare al derby al top della condizione.