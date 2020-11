Tamponi ad Avellino, un indagato. In campo le ASL: bloccano i nazionali

La Repubblica (D.Del Portico) – La Procura in pressing sul giallo dei tamponi della Lazio, le Asl in contropiede sulle nazionali. E’ il calcio ai tempi della pandemia. I magistrati di Avellino indagano con le ipotesi di falso, epidemia colposa e frode in pubbliche forniture sul caso delle incongruenze nei testi ai quali sono stati sottoposti i calciatori biancocelesti. Su delega dei pm la Guardia di Finanza ha acquisito i referti degli esami effettuati presso il laboratorio “Futura Diagnostica”, dove i tamponi hanno dato esito negativo, diversamente da quelli del centro Synlab, la struttura di fiducia dell’Uefa. Gli inquirenti si muovono con cautela, al momento nel registro degli indagati è iscritto solo un nome, quello del titolare del laboratorio, ma si tratta di un atto necessario per poter procedere alla perquisizione e al sequestro. Intanto è caos per la scelta di alcune Asl di vietare che i giocatori di club con casi positivi raggiungano le nazionali. Lo stop riguarda Fiorentina, Lazio e Roma, mentre per i convocati del Sassuolo l’isolamento dovrebbe terminare martedì. Per l’Inter l’Asl ha autorizzato i viaggi a patto che i ritiri vengano raggiunti con mezzi privati.