Tampone negativo per Fonseca: sarà regolarmente in panchina contro il Crotone

Ottime notizie per Paulo Fonseca dopo la confusione di ieri pomeriggio. Il nuovo tampone dell’allenatore portoghese è risultato negativo. In questo modo potrà partire verso Crotone e stare in panchina a guidare la sua Roma nell’insidiosa trasferta contro la squadra di Stroppa. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo attraverso il suo profilo Twitter.

Leggi anche: Roma, Tiago Pinto ha fretta ma il virus frena la rivoluzione

In poche ore è successo di tutto: dalla positività di Tiago Pinto, all’ansia che anche Fonseca o qualche altro giocatore fosse stato contagiato dal nuovo dirigente della Roma. La società si è mossa per tempo con l’ex Benfica che si è messo immediatamente in isolamento. Da domani anche i giallorossi entreranno nella bolla di Trigoria.