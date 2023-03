Szczęsny: “Roma-Juventus 3-4 è una delle più belle partite che abbia giocato, è stata incredibilmente emozionante”

Il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczęsny, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni del club bianconero. L’ex numero 1 della Roma ha risposto alle domande sul suo periodo alla Juventus, ma a pochi giorni dal match deciso da Gianluca Mancini, il ricordo del portiere e’ andato alla rimonta dello scorso anno. Ecco le sue parole:

Il trofeo più bello alla Juventus.

“Sicuramente il primo Scudetto, perché è stato combattuto fino alla fine e per me è stato il primo di sempre. Il primo ha sempre un sapore speciale”.

Le partite che vorresti rivivere.

“Vorrei rigiocare tutte quelle che ho perso. Tra quelle che ho vinto Juve-Atletico in casa. Per rivivere quella partita. È stato un momento incredibile. E anche se non ho giocato, Inter-Juventus 3-2 quando abbiamo vinto lo Scudetto. Anche quello è stato un bel momento”.



La rimonta con la Roma dello scorso anno?

“Roma-Juventus 3-4, è una delle più belle partite che abbia giocato, non come prestazione perché ho preso tre gol, ma è stata incredibilmente emozionante. Eravamo sotto 3-1 e abbiamo segnato 3 gol in 15 minuti. Con il famoso gol di De Sciglio e quel rigore parato dopo l’espulsione di De Light . Il rigore parato più bello? Quello a Candreva. Eravamo sull’1-0 o 2-0 non ricordo, poi è finita 2-1. E’ una delle mie parate più belle, ma non emozionante come quella con la Roma“.